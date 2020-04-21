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  4. Can Yaman ve Özge Gürel'in dizisi Bay Yanlış hangi kanalda yayınlanacak?

Can Yaman ve Özge Gürel'in dizisi Bay Yanlış hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 21.04.2020 22:36 | Son Güncelleme

Deniz Yorulmazer'in çekeceği Gold Film imzalı, başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in olacağı Bay Yanlış dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu.

Can Yaman ve Özge Gürel'in dizisi Bay Yanlış hangi kanalda yayınlanacak?

Netleşen oyuncuları arasında Feri Baycu, Lale Başar, Suat Sungur, Fatma Toptaş ve Gürgen Öz'ün yer aldığı Bay Yanlış dizisiyle ilgili gelişmeleri Özge Gürel ve Can Yaman'ın yabancı hayranları da ilgiyle takip ediyor.

Aslı ve Banu Zengin'in yazdığı dizide güçlü oyunculuğuyla tanınan Özge Gürel, hem özel hayatında hem de iş hayatında yüzü gülmeyen Ezgi karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümünde Yeşilçam'ın unutulmaz bir filmine de selam gönderilecek. Bay Yanlış dizisi sonbaharda Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman, özge gürel, bay yanlış,

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