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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

20.10.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Bölgede sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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Çanakkale Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
13:04
İkindi
16:05
Akşam
18:36
Yatsı
19:54
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

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