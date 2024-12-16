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  4. Çanakkale'de dünyaya gelen sakız melezi cinsi kuzuyu görenler şaşırdı! Sahibi doğunca beş bacaklı olduğunu anladı

Çanakkale'de dünyaya gelen sakız melezi cinsi kuzuyu görenler şaşırdı! Sahibi doğunca beş bacaklı olduğunu anladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.12.2024 10:25
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir kuzu beş ayaklı dünyaya geldi. Yıllardır büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaptığını söyleyen sahibi de şok geçirdi. Hüseyin Yılmaz, “Doğduğundan beridir bu işin içindeyim." dedi.

Çanakkale'de dünyaya gelen sakız melezi cinsi kuzuyu görenler şaşırdı! Sahibi doğunca beş bacaklı olduğunu anladı

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaklaşık 10 yıldır besicilik yapan Hüseyin Yılmaz (26) hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti. Koyunlarından biri dünyaya getirdiği kuzunun yanına gittiğinde kuzunun 5 ayaklı olduğunu fark etti. Çevredeki besicilerin de gelip gördüğü 5 ayaklı kuzu, görenlerine şaşırttı.

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“DOĞDUĞUNDAN BERİDİR BU İŞİN İÇİNDEYİM"

Yıllardır büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaptığını ve ilk kez bu tür bir olayın başına geldiğini ifade eden Hüseyin Yılmaz, “Doğduğundan beridir bu işin içindeyim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. 5 ayaklı bir kuzum doğdu. Şaşırdık. Çok şükür ki hiçbir şekilde yürümesinde gezmesinde ve sağlığında hiçbir problem yok. Her şeyi dört dörtlük. Diğer kuzularla beraber reşit şekilde gelişiyor. Rabbimizin verdiği bir nimet ve takdir artık. Bu kuzumuzu Allah nasip ederse büyüteceğiz ve besleyeceğiz” dedi.

Annesinin yanından ayrılmayan sakız melezi cinsi kuzunun 5 ayaklı olmasından kaynaklanan bir sorunun olmaması da üretici Yılmaz’ı sevindirdi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
ayak bacak kuzu
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