Çanakkale'de günlerdir haber alınamayan kadın bulundu, muhtar eşi halen kayıp

Çanakkale Çan'da 3 gündür haber alınamayan muhtar ve eşini arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Aralıksız devam eden çalışma kapsamında kayıp muhtarın boşanma aşamasındaki eşi bir köyde sağ olarak bulundu. Kayıp Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu'ndan ise halen bir haber yok.

MUHTAR VE EŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

Çan’ın Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu en son 8 Haziran saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Bir kişi araçla gelerek, muhtar ve eşini aldı. Ardından da ikiliden bir daha haber alınamadı. Yakınları, 112 Acil Yardım hattını arayıp, muhtar ve eşine ulaşılamadığını bildirildi. Bunun üzerine 8 Haziran sabahı saat 08.00'den itibaren muhtar ve eşini arama çalışması başlatıldı.

SAĞ OLARAK BULUNDU

Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, 3 gündür aralıksız devam ettirdikleri arama çalışmaları sonucunda, saat 03.00 sıralarında kayıp olan İlknur Kuloğlu'nu Şerbetli köyünde bir evde sağ olarak buldu.

KAYIP MUHTARI ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Geçen nisan ayında eşini kaçırdığı için savcılık tarafından verilen uzaklaştırma kararı olan Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu'nu arama çalışmaları halen sürüyor.

KIZINI KAÇIRDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

İlknur Kuloğlu'nun babası İsmail Hakkı Şen, kızı ile damadının iki seneden beri geçimsizlik yaşadıklarını belirterek, kızının boşanma aşamasındaki eşi Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu tarafından kaçırıldığını ileri sürmüştü.

Kaynak: DHA

