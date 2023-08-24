Çanakkale'de orman yangınının 3. günü! Yanan alanlar böyle görüntülendi... Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden kapatıldı

Merkezi bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını 3. Gününe girerken sabahın ilk saatlerinden itibaren takviye hava araçları ile çalışmalar hızlandırıldı. Gece boyunca 4 adet gece görüşlü helikopter bölgede kara ekipleri ile birlikte görev yaptı.

Günün ilk ışıkları ile yangının boyutu dron kamerasına yansıdı.

YANAN ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

ÇANAKKALE BOĞAZI YANGIN TEDBİRLERİ NEDENİYLE GEMİ TRAFİĞİNE YENİDEN KAPATILDI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söndürme çalışmaları devam eden yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

Diğer yandan yangının ilk gününden bu yana gece ve gündüz aralıksız havadan yangına müdahale devam ediyor. Bölgede 8 uçak ve 26 helikopter görev yapıyor.

Gece saatlerinde 4 adet yarasa diye tabir edilen gece görüşlü helikopterler ile müdahale gerçekleştiriliyor.

Gündüz saatlerinde ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı uçak ve helikopterlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma’ya ait hava unsurları da bölgede hizmet veriyor.

11 KÖY BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle ilk etapta 9 köyün boşaltılmasının ardından 2 köy daha tedbiren boşaltı. Ancak alevlerin bu köyler için risk oluşturmağı açıklandı. Ayrıca yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisinin devam ettiği belirtildi. Yangında 95 kişi dumandan etkilenirken, 8 vatandaşın tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Yangının büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı, yanan alanlar dron ile görüntülendi. Ormanda geniş bir bölgede yeşil rengin griye döndüğü görüldü. (İHA/AA/DHA)

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER



