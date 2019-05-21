Çanakkale'de havadan trafik denetiminde ceza yağdı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, jandarma ve polis ekipleri tarafından havadan helikopter desteğiyle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 77 araç sürücüsüne toplam 30 bin 132 TL para cezası kesildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi yol kontrol noktası, Ezine ilçesi EDS kameraları önü, Mahmudiye Bozalan Kavşağı yol kontrol noktası ve Ayvacık Bölge Trafik Denetleme Kontrol Noktası ile Mıhlı yol kontrol noktasında trafik denetimi yaptı. Denetimlere, jandarma ve polis trafik ekipleri ile bir helikopter katıldı.

Helikopterde görevli personel, havadan, 'sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde duraklama, park etme' gibi ihlallerde bulunan sürücüleri yerdeki ekiplere bildirdi. 77 araç sürücüsüne toplam 30 bin 132 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde güvenli sürüş için mola vermenin önemi anlatılarak, sürücüler yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

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