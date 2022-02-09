Canan Ergüder kanseri atlattı mı? Oğlum dizisiyle geri dönen Canan Ergüder kimdir?

Canan Ergüder bir süredir meme kanseri tedavisi görüyordu. Oyuncu Canan Ergüder'in Show TV'de yayınlanacak olan Oğlum dizisinin fragmanında görünmesi Ergüder'in hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Canan Ergüder'in kanseri atlatıp atlatamadığı merak konusu oldu. Kanseri atlatan Canan Ergüder, Oğlum dizisiyle ekranlara geri dönüyor. İşte Oğlum dizisinin oyuncusu Canan Ergüder hakkında merak edilenler!

OĞLUM DİZİSİYLE GERİ DÖNEN CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977 İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa ABD'de başladı. Ergüder, Türkiye'de rol aldığı Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizilerindeki rolleri ile tanındı. 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadın rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi.

Canan Ergüder tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrica LAMDA'da Shakespeare Atölyesine katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. 2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia' dır. 2007'de Türkiye' de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp; akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadınrolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su seçildi. 2010'dan bu yana Will, Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe' un yönettiği The Water Diviner ve Hiner Saleem'in yönettiği Tight Dressadlı filmlerde rol aldı. Son olarak, 2014-2016 yılları arasında Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem Sipahi olarak boy gösterdi.

CANAN ERGÜDER EVLİ Mİ?

Oyuncu Canan Ergüder, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evlenmiştir. Çiftin Demir isminde bir çocukları vardır.



