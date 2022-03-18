Canan Ergüder konuşurken gözyaşlarını tutamadı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Canan Ergüder, önceki akşam kadın cinayetlerinin artmasını konu alan 'Ölümüne Boşanmak' adlı belgeselin Beyoğlu'ndaki bir sinema salonunda gerçekleşen özel gösterimine gitti. Ergüder, yönettiği söyleşide hem anlattı hem de ağladı.



44 yaşındaki oyuncu, "Lütfen beni anlayışla karşılayın. Belgeseli seyrederken çok etkilendim bu durumu normalmiş gibi anlatamam, gözyaşlarıma hakim olamıyorum." dedi.

Canan Ergüder, daha sonra "Arkadaşımla gurur duyuyorum avukat İpek Bozkurt liseden arkadaşım filmdeki avukatlardan birtanesi. Böyle bir filme ihtiyaç vardı. Kadına şiddete karşı güzel temsil eden bir belgesel olmuş hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gösterimden elde edilen tüm gelirler, 'Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu'na aktarılacak.

KANSERİ YENDİ

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ergüder, Show TV'nin bir umut hikayesini anlatan 'Oğlum' adlı diziyle ekranlara dönmüştü.

Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında konuşmuştu.



