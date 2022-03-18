MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canan Ergüder konuşurken gözyaşlarını tutamadı

Canan Ergüder konuşurken gözyaşlarını tutamadı

18.03.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Oğlum'da 'Demet' karakterini canlandıran oyuncu Canan Ergüder, dün akşam 'Ölümüne Boşanmak' adlı belgeselin Beyoğlu'ndaki bir sinema salonunda gerçekleşen özel gösterimine katıldı. Ergüder, konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Canan Ergüder konuşurken gözyaşlarını tutamadı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Canan Ergüder, önceki akşam kadın cinayetlerinin artmasını konu alan 'Ölümüne Boşanmak' adlı belgeselin Beyoğlu'ndaki bir sinema salonunda gerçekleşen özel gösterimine gitti. Ergüder, yönettiği söyleşide hem anlattı hem de ağladı.
3379537_b808efe6cd75d483509d4a111b4b37cd_640x640

44 yaşındaki oyuncu, "Lütfen beni anlayışla karşılayın. Belgeseli seyrederken çok etkilendim bu durumu normalmiş gibi anlatamam, gözyaşlarıma hakim olamıyorum." dedi.

3379537_a4da886bdbaa9ec2075e67fc88d8f18b_640x640

Canan Ergüder, daha sonra "Arkadaşımla gurur duyuyorum avukat İpek Bozkurt liseden arkadaşım filmdeki avukatlardan birtanesi. Böyle bir filme ihtiyaç vardı. Kadına şiddete karşı güzel temsil eden bir belgesel olmuş hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gösterimden elde edilen tüm gelirler, 'Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu'na aktarılacak.

3379537_c33b92c8bd6231345f3c90b6b6468bc1_640x640

KANSERİ YENDİ

Öte yandan geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ergüder, Show TV'nin bir umut hikayesini anlatan 'Oğlum' adlı diziyle ekranlara dönmüştü.

Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında konuşmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Şallı'dan kötü haberEbru Şallı'dan kötü haber
O isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremediO isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremedi
Estetiksiz halini gören inanamadı! 'Çakma Türkan Şoray'Estetiksiz halini gören inanamadı! 'Çakma Türkan Şoray'
Anahtar Kelimeler:
Canan Ergüder
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti-CHP detayı!

Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti-CHP detayı!

İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!

İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.