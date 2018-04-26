Canan Karatay canlı yayında eşine ilan-ı aşk etti

Sağlıklı yaşamanın sırlarına dair sert söylemleriyle adından söz ettiren profesör Canan Karatay bu defa şaşırttı.

CANLI YAYINDA İLAN-I AŞK

TRT1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan "Pelin Çift'le İyi Fikir" programına katılan Canan Karatay, canlı yayında eşine ilan-ı ask etti.

"YANIMDAYKEN BİLE HASRET DUYUYORUM"

Bugüne kadar özel hayatına dair açıklama yapmayan ünlü profesör, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" gibi çok özel ve şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Ali Başak Karatay - Canan Karatay



