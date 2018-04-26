MAGAZİN

Canan Karatay canlı yayında eşine ilan-ı aşk etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, TRT ekranlarında konuk olduğu programda kameralar uzak bir yaşam süren eşine ilan-ı aşk etti.

Canan Karatay canlı yayında eşine ilan-ı aşk etti

Sağlıklı yaşamanın sırlarına dair sert söylemleriyle adından söz ettiren profesör Canan Karatay bu defa şaşırttı.

CANLI YAYINDA İLAN-I AŞK

TRT1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan "Pelin Çift'le İyi Fikir" programına katılan Canan Karatay, canlı yayında eşine ilan-ı ask etti.

"YANIMDAYKEN BİLE HASRET DUYUYORUM"

Bugüne kadar özel hayatına dair açıklama yapmayan ünlü profesör, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" gibi çok özel ve şaşırtan açıklamalarda bulundu.

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Ali Başak Karatay - Canan Karatay

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