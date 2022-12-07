Canan Karatay’ın kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Canan Karatay, sağlık alanında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Prof. Dr. Canan Karatay dünyanın en sağlıklı gıdasını açıkladı. Sağlık dünyasında zaman zaman tartışmalara neden olan Canan Karatay, bu sefer lahana turşusunu işaret ederek çok sağlıklı olduğunu dile getirdi.

DÜNYANIN EN SAĞLIKLI YİYECEĞİ

Kelle paça, tarhana, doğal tereyağı gibi besinlerin faydalarını her fırsatta dile getiren Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Canan Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" dedi.

LAHANA TURŞUSU TARİFİ

Canan Karatay'ın önermiş olduğu lahana turşusunun tarifi de aslında çok kolay. Evde sizlerde kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

LAHANA TURŞUSU MALZEMELER

1 büyük lahana

1 litre üzüm sirkesi

Bir baş sarımsak

Su ve tuz

LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?