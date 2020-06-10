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Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

DJ ve sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın cenazesi Arnavutköy'deki Kayabaşı Mezarlığı'na defnedidi.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, son yolculuğuna uğurlandı.

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DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışır'ın ölümünü, arkadaşları sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Çalışır, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Başakşehir'de bulunan Yeni Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarı başındaki yakınlarının ayakta güçlükle durdukları ve gözyaşı döktükleri görüldü.

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