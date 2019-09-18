MAGAZİN

Caner Cindoruk-Selin Şekerci aşkı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Bir süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan oyuncu çift Caner Cindoruk ve Selin Şekerci ayrıldı.

Caner Cindoruk-Selin Şekerci aşkı sona erdi

Caner Cindoruk ve Selin Şekerci’nin ayrıldığına dair iddialar doğrulandı. Dün akşam bir ödül törenine katılan oyuncu Caner Cindoruk, sohbet ettiği basın mensuplarına bir süredir aşk yaşadığı Selin Şekerci ile ayrıldıklarını söyledi. Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Selin Şekerci ile ayrıldıkları yönündeki haberleri doğrulayarak “İlişkimizi noktaladık ama arkadaşlığımız baki” şeklinde konuştu.

Yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirten Cindoruk, “İyi gidiyor, başladı çalışmalarımız. Yakında zaten görmeye başlayacaksınız” dedi.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Sağlık durumu nasıl? Bakanlık'tan açıklamaSağlık durumu nasıl? Bakanlık'tan açıklama
Kerimcan Durmaz'dan flaş karar! Skandal uçak videosunun ardından terk ettiKerimcan Durmaz'dan flaş karar! Skandal uçak videosunun ardından terk etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caner cindoruk Selin Şekerci

En Çok Okunan Haberler

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Akgül'den Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'a olay sözler

Ünlü sunucudan Arda Turan ve eşine olay sözler

Bakanlık'tan Fatma Girik açıklaması

Sağlık durumu nasıl? Bakanlık'tan açıklama

Kerimcan Durmaz'dan flaş karar! Skandal uçak videosunun ardından terk etti

Kerimcan Durmaz'dan flaş karar! Skandal uçak videosunun ardından terk etti

Gizem Özdilli'ye taciz mesajları! 'İfşa etmeye devam'

Taciz mesajları! 'İfşa etmeye devam'

Killa Hakan'dan Faruk Sabancı'ya kanlı tehdit!

Killa Hakan'dan Faruk Sabancı'ya kanlı tehdit!

Doğa Rutkay: Köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum

'Köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.