Caner Cindoruk-Selin Şekerci aşkı sona erdi

Caner Cindoruk ve Selin Şekerci’nin ayrıldığına dair iddialar doğrulandı. Dün akşam bir ödül törenine katılan oyuncu Caner Cindoruk, sohbet ettiği basın mensuplarına bir süredir aşk yaşadığı Selin Şekerci ile ayrıldıklarını söyledi. Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Selin Şekerci ile ayrıldıkları yönündeki haberleri doğrulayarak “İlişkimizi noktaladık ama arkadaşlığımız baki” şeklinde konuştu.

Yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirten Cindoruk, “İyi gidiyor, başladı çalışmalarımız. Yakında zaten görmeye başlayacaksınız” dedi.

