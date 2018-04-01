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Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya romantik mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Caner Erkin eşi Şükran Ovalı'nın doğum gününü bu sözlerle kutladı

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya romantik mesaj

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’nın 31’inci yaş günü için Instagram hesabından romantik bir mesaj yayınladı.

Caner Erkin, Şükran Ovalı’nın 1 Nisan’daki doğum gününü önceki gece sürpriz bir partiyle kutlamıştı.

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Caner Erkin mesajında şunları yazdı: "Aşkımsevgilim, herşeyim.. iyi ki doğdun iyi ki. seni çok seviyorum.Ve bu doğum gününde karnında kızımız var, en güzel gün olsun senin için.. Ayrıca çok güzel ve özel bir anne olacaksın.Hep mutlu olalım ve birbirimiz için yaşıyalım. Aşkla sağlıkla #ENDEĞERLİMSİN #1Nisan"

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