Caner Erkin Şükran Ovalı'nın kapısında yatmış!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Instagram üzerinden yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu ve eşi Şükran Ovalı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2017’de Roma’da evlenen, 2018’de de kızları Mihran Ela’yı kucaklarına alan çift mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ama Erkin’in anlattığına göre bu evlilik hiç de öyle kolay olmamış.

“Beni çok reddetti” diyen ünlü futbolcu, güzel oyuncuyu ikna edebilmek için meğer çok uğraşmış! Erkin yaptığı açıklamada “Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu" dedi.

