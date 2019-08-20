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Caner Erkin ve Şükran Ovalı kızlarının fotoğrafını ilk kez paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

1 yıl önce kızlarını kucaklarına alan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ovalı kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı kızlarının fotoğrafını ilk kez paylaştı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile evli olan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 1 yaşına giren kızı Mihran Ela'nın doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı.

Kızının fotoğraflarını ilk kez paylaşan Ovalı yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

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"Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi. Mihranım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana. Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ. Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi. Sayende. Yeniden keşfettim her şeyi. Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk. Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin. Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara."

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Caner Erkin de eşinin paylaşımına "Aşkım iyi ki Mihranımızı doğurmuşsun. Dünyam güzel kızım iyi ki doğmuşsun prensesim" yorumunda bulundu.

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