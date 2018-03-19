Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın bebeklerinin cinsiyeti

Beşiktaş'ta kariyerine devam eden Caner Erkin ile Şükran Ovalı bebek heyecanı yaşıyor.

3,5 aylık hamile olan Ovalı'nın ikiz bebeği olacağı iddia edilmişti.

Ancak Duymayan Kalmasın'ın haberine göre çifttin bebeklerinin ikiz olmadığı ve cinsiyetinin kız olduğu açıklandı.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan 29 yaşındaki Erkin yandan Beykoz Acarkent'teki villasında bebek odası için hazırlıklara başladı.

32 yaşındaki Ovalı ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken Erkin'in Asena Atalay ile olan evliliğinden Çınar adında bir oğlu var.