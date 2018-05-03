MAGAZİN

Caner Erkin'den öpücüklü selfie

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

Futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'dan öpücük alırken çektiği selfieyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Caner Erkin'den öpücüklü selfie

Geride bıraktığımız yılın ilk gün Roma’da yaptıkları bir nikahla dünya evine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Geride bıraktığımız haftalarda anne olacağını açıklayan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin merakını gideriyor. Ancak bu defaki paylaşım Ovalı’nın eşi Caner Erkin’den geldi. Genellikle işiyle ilgili paylaşımlarda bulunmayı tercih eden Caner Erkin, bu defa eşi Şükran Ovalı kendisini yanağından öperken çektiği bir selfieyi paylaştı. Erkin’in bu paylaşıma düştüğü: “Aşksın… Beni öpünce dünyalar benim oluyor sevgilim” notu ise 20 binin üzerinde beğeni aldı.


İşte Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı adayıİşte Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı adayı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif ettiCHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif etti
Jandarma paylaştı! İnanılmaz görüntülerJandarma paylaştı! İnanılmaz görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caner erkin şükran ovalı

En Çok Okunan Haberler

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Arslan Bulut yazdı: AKP, kazdığı çukura düşebilir

Arslan Bulut yazdı: AKP, kazdığı çukura düşebilir

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkeme Azra Kohen'in talebini kabul etti, bilgisayarı incelenecek!

Mahkeme Azra Kohen'in talebini kabul etti, bilgisayarı incelenecek!

Keanu Reeves'in son hali hayranlarını üzdü!

Keanu Reeves'in son hali hayranlarını üzdü!

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

Armağan Çağlayan'ın Kanal D'deki işine son verildi

Armağan Çağlayan'ın Kanal D'deki işine son verildi

Deniz, '15 yıl öncesinin intikamı' dedi, Odabaşı'na esti gürledi

Deniz, '15 yıl öncesinin intikamı' dedi, Odabaşı'na esti gürledi

Dominik'te aşka geldi

Dominik'te aşka geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.