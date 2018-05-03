Caner Erkin'den öpücüklü selfie

Geride bıraktığımız yılın ilk gün Roma’da yaptıkları bir nikahla dünya evine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Geride bıraktığımız haftalarda anne olacağını açıklayan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinin merakını gideriyor. Ancak bu defaki paylaşım Ovalı’nın eşi Caner Erkin’den geldi. Genellikle işiyle ilgili paylaşımlarda bulunmayı tercih eden Caner Erkin, bu defa eşi Şükran Ovalı kendisini yanağından öperken çektiği bir selfieyi paylaştı. Erkin’in bu paylaşıma düştüğü: “Aşksın… Beni öpünce dünyalar benim oluyor sevgilim” notu ise 20 binin üzerinde beğeni aldı.



