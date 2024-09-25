Cani anne, 15 yaşındaki engelli çocuğu için evinin bodrum katında işkence odası inşa etti! Yıllarca süren istismardan sonra cansız bedeni dolapta bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma bölgesindeki bir evde korkunç bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Timothy Ferguson özel ihtiyaçlara ihtiyaç duymasına rağmen annesi Shanda Vander Ark ve büyük kardeşi Paul Ferguson tarafından yıllarca süren işkenceye maruz kaldı. 15 yaşındaki çocuk acı sosa batırılmış ekmek yemeye zorlanma ve uzun süreli buz gibi soğuk banyolara katlanma gibi vahşi işkencelere katlandı. Cansız bedeni 6 Temmuz 2022'de bodrum merdivenlerinin altındaki küçük bir dolapta bulundu.

Anne ve ağabey işkence iddialarını reddederek masum olduklarını savundu. Yargıç Matthew R. Kacel, Timothy'nin uyku yoksunluğu, buz banyosu, zorla yemek kusturma, acı soslu ekmek yeme, sıkı tuvalet zaman sınırlamaları, dolapta uyuma, yorucu duvar oturmaları gibi katlandığı korkunç tacizi ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Anne şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldı. 22 yaşındaki oğlu ise en az 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.