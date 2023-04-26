Caniliğin bu kadarı! 10 yaşındaki oğlunu 5 gün boyunca işkence ederek öldüren anne ve erkek arkadaşı yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Heather Barron ve 37 yaşındaki Kareem Leiva çifti 5 gün boyunca işkence yaptıkları Barron’un öz oğlu Anthony Avalos’u öldürme suçundan tutuklandı. Çiftin Avalos’un yüzüne acı sos sıktığı belirtilirken evde bulunan diğer çocuklarla kaybedenin cezalandırılacağı bir savaş oyunu oynamaya ve pişmemiş piriçlerin üzerinde diz çökerek saatlerce durmaya zorlandığı ifade edildi. Aynı zamanda Avalos’un çivilerle kollarından duvara sabitlendiği de söylendi.

DİĞER ÇOCUKLAR OLAYI İTİRAF ETTİ

Avalos’un dışında evde bulunan çocuklardan birinin polise haber vermesinin sonrasında gerçek ortaya çıktı. Çocuklar ifadelerinde yıllardır rutin olarak dövüldüklerini, kemerle kırbaçlandıklarını, su ve yiyecek verilmediğini söyledi.

Çocukların işkenceleri itiraf etmesinden sonra Barron ve Leiva hakkında şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına karar verildi. Çiftin jüri karşısına çıkmasına gerek olmadan direkt olarak yargıç tarafından yargılanması istenildi.