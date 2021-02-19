Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Buğday Pazarı Mahallesi Öztaş Sokak'ta 4 gün önce meydana gelen olayda, sivil polis memurunun, bir çocuğu darbettiği iddia edildi. Bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği olayın, yerel haber sitelerine yansıması üzerine Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Vali Ayaz açıklamasında, "Bugün bazı haber sitelerinde yer alan 'Çankırı'nın göbeğinde çocuğa polis şiddeti' haberiyle ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış olup, sonucundan kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

DHA

