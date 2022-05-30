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CANLI: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u her an açıklayabilir! İşte tüm detaylar...

30.05.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayıma geçildi. Her konuda anlaşma sağlanan Portekizli çalıştırıcı için her an resmi açıklama gelebilir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada "Bizim çalışabileceğimiz iki teknik direktör var. İsmail Kartal ve Jorge Jesus. Kararımızı pazartesiye kadar açıklayacağız. 13 veya 14 Haziran’da sezonu açacağız" demişti. Resmi açıklamanın gelmesine çok az kalırken tüm gelişmeleri her saat başı buradan canlı aktarıyoruz. İşte detaylar...

CANLI: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u her an açıklayabilir! İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı her an belli olabilir. Yeni sezona Jorge Jesus ile devam edecek sarı-lacivertlilerde artık nefesler tutuldu. Taraftarlar resmi siteden yapılacak açıklamayı beklemeye geçti. Bazı taraftarlar telefonlarından alarm kurup açıklamanın geleceği anı kaçırmamak istiyor. Bu sayfadan Jorge Jesus ile ilgili tüm gelişmeleri her saat başı canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

SON DAKİKA: JORGE JESUS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

CACA

Yönetim, geçen hafta Jorge Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique ile bir araya gelerek detaylar konusunda da anlaşmaya varmıştı.

Fenerbahçe tecrübeli teknik adamla yapılan anlaşmayı her an duyurabilir.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

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Başkan Ali Koç geçen hafta "Bizim çalışabileceğimiz iki teknik direktör var. İsmail Kartal ve Jorge Jesus. Kararımızı pazartesiye kadar açıklayacağız. 13 veya 14 Haziran’da sezonu açacağız" demişti.

YILLIK MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

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67 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertlilere yıllık maliyeti ise yaklaşık 7 milyon Euro olacak.

Fenerbahçe, daha önce Joachim Löw ile de görüşmüş ancak Alman çalıştırıcının bazı talepleri ve kararsızlığı nedeniyle anlaşmaya varılamamıştı.

2021-2022 sezonuna Vitor Pereira ile başlayan sarı-lacivertliler, ligdeki 17. maçın ardından Portekizli ile yollarını ayırıp takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal’a emanet etmişti.

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