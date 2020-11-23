SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. CANLI | Galatasaray-Kayserispor

CANLI | Galatasaray-Kayserispor

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.11.2020 18:26 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk ediyor. Liderlik yarışından kopmamak isteyen Galatasaray bu maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Galatasaray-Kayserispor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor.Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı 19.30'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray 11'i: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

Kayserispor 11'i: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

TAKIMDA 9 EKSİK!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

49. RANDEVU

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Sörloth savaşı!Galatasaray ve Fenerbahçe'den Sörloth savaşı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Sörloth, Süper Lig'e geri dönüyor!Sörloth, Süper Lig'e geri dönüyor!
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186
İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186
Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi
Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Maçta skandal olay! Rakibinin cinsel organını elledi...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımı son sıraya demir attı
Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı
Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı
FIFA'dan 5 yıl men cezası
FIFA'dan 5 yıl men cezası
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CANLI | Galatasaray-Kayserispor
CANLI | Galatasaray-Kayserispor
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Sörloth savaşı!
Sörloth, Süper Lig'e geri dönüyor!
Falcao'dan ilginç istatistik! 29 maçta var; 25 maçta yok!
Falcao'dan ilginç istatistik! 29 maçta var; 25 maçta yok!
Galatasaray için büyük iddia: Alexis Sanchez...
Alexis Sanchez'in yeni durağı İstanbul!
Trabzonspor'dan Galatasaray'a Okay Yokuşlu çalımı!
Galatasaray'a dev transfer çalımı!
Fenerbahçe ve Galatasaray Diego Costa transferi için düğmeye bastı!
Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.