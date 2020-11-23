CANLI | Galatasaray-Kayserispor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor.Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı 19.30'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray 11'i: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

Kayserispor 11'i: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

TAKIMDA 9 EKSİK!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

49. RANDEVU

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.



