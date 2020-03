CANLI İZLE | Beşiktaş Ankaragücü canlı izle | BJK A.Gücü maçı izle | bein sports | jest yayın

SERGEN YALÇIN'DAN UYARILAR

Süper Lig'de haftanın açılış maçında bu akşam Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın önemi ve zorluğu hakkında futbolcularını uyardı. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan görevi devraldıktan sonra takımı ayağa kaldıran teknik direktör Sergen Yalçın, oynattığı futbolla tam not aldı. Sergen Yalçın'ın hedefi artık galibiyet serisi yakalamak. Kalan 10 haftada zirve yarışında her şeyin olabileceğini belirten genç çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu. Takımla yaptığı toplantıda, rakibin düşme hattında yer aldığını ve bu nedenle büyük bir gayretle mücadele edeceğini belirten Sergen Yalçın dikkat çeken ifadeler kullandı. Mutlak galibiyet isteyen Sergen Yalçın "Beşiktaş hedeflerin takımıdır. Biz büyük-küçük takım diye ayrım yapmıyoruz. Her takımın her sonucu alabildiğini zaten siz de görüyorsunuz. Kaldı ki Ankaragücü son yaptığı transferlerle çok iyi bir kadroya sahip. Fenerbahçe maçında bunu gösterdiler. Bu hafta maç çok zorlu geçecek. Kırılma maçlarımızdan biri olacak" dedi. Öğrencilerinden, Alanya deplasmanındaki performansı tekrarlamalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, "Saha avantajına sahip olacağız. Agresif ama risklerden de kaçınarak oynayın Sistemimiz belli. Herkesten buna uygun oynamasını istiyorum. Galatasaray derbisi öncesi kazanmalıyız." şeklinde konuştu.