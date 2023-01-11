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Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman geri döndü! 'Sabrımı taşıran insanlar var' deyip ücret tarifesini açıkladı

11.01.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'deki 'cin çıkarma seansı' ile gündeme gelen Pelin Hürman, 'üfürükçü, muskacı olmadığını ve yaptığının cin çıkarma değil bir davet olduğunu' öne süren 'Donatçı' lakabı ile sosyal medyada gündem olmuştu. Yeni bir paylaşım yapan Hürman, son açıklamalarıyla dikkatleri çekti.

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman geri döndü! 'Sabrımı taşıran insanlar var' deyip ücret tarifesini açıkladı

Beyaz TV'de 'Her Açıdan' programına katılan ve kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman canlı yayında cin çıkarma seansı yapıp, içine cin girdiğini düşünenlerin kendisine başvurması gerektiğini belirtmişti.

Youtube hesabından video paylaşan Pelin Hürman, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Bu saatten sonra işlemlerime, bakımlarıma devam edeceğim. Susturmaya çalışıyorlar, susmayacağım. Doğru bildiklerimi söyleyeceğim. Kesinlikle beni bu yoldan çeviremeyecekler.

Doğruları ifade ediyorum. Bütün sözlerimin arkasındayım. Uzun süre yaptığım işlemlerde tabii ki de ücret alıyorum. Bunun da altını çizeyim. Herken işini doğru yaptıktan sonra ücretini alsın tabii ki!

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"SABRIMI TAŞIRAN İNSANLAR VAR!"

Aynı zamanda bakımlardan ücret almıyorum ama suistimal eden çok insan var. Sabrımı taşıran insanlar var. Sevgilimden ayrıldım, yok kocam bana geri dönsün gibi abuk sorularla beni aramayın!
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Gerçek sıkıntısı olan insanlara ulaşamıyorum. Çok fazla telefonum çalıyor ve çoğu asılsız, gırgır...
Artık bakıma ücret koymalayım ki ben de ayrıştırabileyim..." diyerek gelen telefonlardan dert yandı.

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