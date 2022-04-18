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OnlyFans fenomenleri Astrid Wett ve Elle Broke birbirine girdi! Tekme ve tokatlar havalarda uçuştu

18.04.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomenleri Astrid Wett ve Elle Broke birbirine girdi. Sosyal medyada bir anda popüler olan görüntülerde Astrid Wett OnlyFans’ta rakibi olduğu Elle Broke’a tokat attı. Fanatik bir şekilde Chelsea ve Man City futbol takımlarının taraftarı olan ikilinin bir gece kulübünde yaşadığı tartışmada tekme ve tokatlar havalarda uçuştu.

OnlyFans fenomenleri Astrid Wett ve Elle Broke birbirine girdi! Tekme ve tokatlar havalarda uçuştu

İki OnlyFans yıldızı arasındaki futbol rekabeti bir gece kulübünün güvenlik kameralarına yansıdı. 21 yaşındaki Chelsea taraftarı olan Astrid Wett ve 24 yaşındaki Man City hayranı Elle Brooke holiganlığın sınırlarını aştı. Silinen bir TikTok videosunda futbol takımları yüzünden birbirine giren fenomenlerin kavgasını çevredekiler şaşkınlık içinde izledi.

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BOYNUNU GÖSTERDİ

kapak onlyfans

Wett attığı tokadın ardından tartışmanın büyümesi üzerinde vücudunda oluşan morlukları gösterdi. Wett, “Üzerime önce içki fırlattı ardından ise bana saldırdı. Ben tamamen uzak durmaya çalıştım ancak olaylar bir anda kontrolden çıktı” dedi.

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Sosyal medyada hesabından boynundaki morluğu paylaşan Wett, “Tek pişmanlığım hedefi net bir şekilde vuramamak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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