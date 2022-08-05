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Canlı yayında eğlenceli anlar! Ekrana eli yanlışlıkla değince dokunmatik olduğunu fark etti

05.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABC 7 Chicago isimli yerel bir televizyon kanalının spikeri canlı yayında yaptığı bir hareketle sosyal medya gündem olmayı başardı. Yerel bir televizyon kanalında her gün olduğu gibi hava durumunu sunan Greg Dutra isimli spiker yanlışlıkla elinin ekran dokunması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ABC 7 Chicago isimli televizyon kanalının hava durumu sunucusu Greg Dutra, her sabah canlı yayında günün hava raporunu izleyicilerine aktarıyordu. Dünkü canlı yayın sırasında eli yanlışlıkla ekrana değen Dutra, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Ekranın dokunmatik olduğunu o anda fark eden Dutra, “Bunu yapabiliyor muyum? Yok canım” diyerek şaşkınlığını gösterdi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Dutra’nın canlı yayına yansıyan şaşkınlığı iş arkadaşı Val Warner’ı da izleyicilerle birlikte güldürdü. Dutra’nın ekranın dokunmatik olduğunu yeni fark etmesine şaşıran Warner, "Ciddi misin? Bunu yeni mi fark ettin?" diye sordu. Diğer bir sunucu olan Terrel Brown Dutra’nın yanına gelerek ekrana dokundu ve haritanın hareket etme şeklini gösterdi.

Ekrana dokunarak haritayı hareket ettiren hatta yakınlaştırıp uzaklaştıran Dutra, büyük bir sevinç yaşadı. Canlı yayında mutluluğunu dile getiren Dutra, "Bu muhteşem bir gün. Bunu yapabildiğimi bilmiyordum, daha önce ekrana hiç dokunmamıştım. Aman tanrım eğebiliyor muyuz peki? Vay canına, burada neler oluyor?" dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu.

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canlı yayın
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