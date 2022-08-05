Canlı yayında eğlenceli anlar! Ekrana eli yanlışlıkla değince dokunmatik olduğunu fark etti

ABC 7 Chicago isimli televizyon kanalının hava durumu sunucusu Greg Dutra, her sabah canlı yayında günün hava raporunu izleyicilerine aktarıyordu. Dünkü canlı yayın sırasında eli yanlışlıkla ekrana değen Dutra, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Ekranın dokunmatik olduğunu o anda fark eden Dutra, “Bunu yapabiliyor muyum? Yok canım” diyerek şaşkınlığını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dutra’nın canlı yayına yansıyan şaşkınlığı iş arkadaşı Val Warner’ı da izleyicilerle birlikte güldürdü. Dutra’nın ekranın dokunmatik olduğunu yeni fark etmesine şaşıran Warner, "Ciddi misin? Bunu yeni mi fark ettin?" diye sordu. Diğer bir sunucu olan Terrel Brown Dutra’nın yanına gelerek ekrana dokundu ve haritanın hareket etme şeklini gösterdi.

Ekrana dokunarak haritayı hareket ettiren hatta yakınlaştırıp uzaklaştıran Dutra, büyük bir sevinç yaşadı. Canlı yayında mutluluğunu dile getiren Dutra, "Bu muhteşem bir gün. Bunu yapabildiğimi bilmiyordum, daha önce ekrana hiç dokunmamıştım. Aman tanrım eğebiliyor muyuz peki? Vay canına, burada neler oluyor?" dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu.



