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  4. Canlı yayında ilk kez açıkladı: 'Fermuar Yöntemi' masada! İttifaktaki 4 parti için gündem yaratan iddia: 40 ilde...

Canlı yayında ilk kez açıkladı: 'Fermuar Yöntemi' masada! İttifaktaki 4 parti için gündem yaratan iddia: 40 ilde...

25.11.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere geri sayım sürerken, 6'lı masanın aday olarak kimi göstereceği ve ittifakın milletvekili adaylarını nasıl belirleyeceği gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'ndaki bazı durumlardan rahatsız olduğu iddia edilirken, gündeme gelen 'Fermuar yöntemi' dikkat çekti. "Kemal beye bir sunum yapılmış, ancak ortak bir liste çıkarılırsa 6'lı masanın başarılı olacağı söylenmiş." diyen Barış Yarkadaş, söz konusu yöntemin detaylarını paylaştı.

Canlı yayında ilk kez açıkladı: 'Fermuar Yöntemi' masada! İttifaktaki 4 parti için gündem yaratan iddia: 40 ilde...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia edilen "İnanın bu zikzaklar beni yoruyor" sözleri Ankara kulislerini karıştırdı. CHP liderinin sitemde bulunduğunu iddia eden Barış Yarkadaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çok konuşulan açıklamanın arkasını araştırdığını belirten Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun 'aday olmaması' yönünde İYİ Partili bazı isimlerin sistemli bir kampanya yürütmesi, 6'lı masadaki liderlerin sürekli değişen tutumlu ve CHP 'li belediye başkanlarının adaylık için gündemde tutulmasından rahatsız olduğunu iddia etti.

"OCAK'TA GÖREVİ BIRAKIYOR ADAY OLACAK"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun bu tartışmaların içinde olduğunu belirten Yarkadaş, "Ocak'ta görevi bırakıyor. Sanırım milletvekili olacak." dedi.

Kavuncu'nun kimi zaman İmamoğlu'nu kimi zaman da Yavaş'ı aday olarak öne çıkardığını belirten Yarkadaş, Yavuz Ağıralioğlu'nun da kullandığı ifadelerin Kılıçdaroğlu'nu üzdüğünü iddia etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de kazanacak adayı tarif ederken Kılıçdaroğlu'ndan hiç bahsetmemesine dikkat çeken Yarkadaş, ittifak ortaklarının ittifak ruhuna uygun davranmadığını söyledi.

Seçimler için çok önemli bir iddiayı da paylaşan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı;

GÜNDEM YARATACAK 'FERMUAR YÖNTEMİ' İDDİASI

6'lı masada İYİ Parti dışındaki diğer 4 parti 40 ilde CHP'nin listelerinden seçime girecek. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat parti 41 ilde ise kendi logo ve isimleriyle milletvekili seçimlerine girecek.

Kemal beye bir sunum yapılmış, ancak ortak bir liste çıkarılırsa 6'lı masanın başarılı olacağı söylenmiş. Tamamen örnek olarak söylüyorum; Ali Babacan Ankara'nın 1. bölgesinde Ankara 2. sıra milletvekili adayı olacak. Tekli sıraların (1-3-5-7-9) CHP'ye, çift olan sıraların (2-4-6-8) İYİ Parti hariç diğer partilere 'Fermuar' denilen yöntemle bırakılacağı konuşuluyor.

"HDP VE TİP PATLAMA YAPABİLİR"

Bu durum HDP ve Türkiye İşçi Partisi'nin patlama yapmasına sebep olabilir.


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Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa

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