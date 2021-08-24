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  4. Canlı yayında kardeşine seslenen Gökhan Gönül, sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın tavrına sinirlendi! "Sürekli ağlıyor Gökhan Bey ya!"

Canlı yayında kardeşine seslenen Gökhan Gönül, sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın tavrına sinirlendi! "Sürekli ağlıyor Gökhan Bey ya!"

24.08.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Gönül, ortaya çıkan öz kardeşi Can Gönül'ün katıldığı programa telefonla bağlandı. Kardeşini mümkünse hemen görmek istediğini ve ailesinin onu beklediği açıklayan Gökhan Gönül, programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın durumu reyting malzemesi yapmasından ötürü sitem etti.

Futbolcu Gökhan Gönül'ün yıllar sonra varlığını öğrendiği, yetimhanede büyüyen kardeşi Can Gönül, Didem Arslan Yılmaz'ın programı Vazgeçme'ye katıldı.

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül de yayına bağlanıp kardeşine seslenerek, mümkünse hemen görüşmek istediğini söyledi.

"3 KARDEŞTİK 4 OLDUK"

Gönül açıklamasında "Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk. Annem babam sana kavuşacağı anı bekliyor. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz" dedi.

DİDEM ARSLAN'IN DURUMU DRAMATİZE ETMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Programda durumu ısrarla dramatize ederek reyting şovu haline getirmeye çalışan Didem Arslan Yılmaz'a, Gökhan Gönül'den tepki geldi. Arslan'ın "Sürekli ağlıyor, anne babanızı telefonda bir duysa" ısrarı üzerine Gönül, "Biz konuşacaklarımızı herkesin önünde yapmak istemiyoruz, kendi eşinizle dostunuzla konuşmalarınızı canlı yayında yapmak ister miydiniz? Ben de Can'ı da çok iyi anlıyorum. Geçmişe ve geleceğe dair konuşacaklarımızı bir araya gelip konuşulacak şeyler" diyerek tepki gösterdi.

YAYINDA SESİ KESİLDİ

Bu konuşmaların üzerine Didem Arslan Yılmaz'ın yine "Babanız canlı yayına bağlanırsa ikna olacaktır" sözleri üzerine, Gökhan Gönül sitemde bulundu. Yayında o sırada sesin kesilmesi ekrana yansıdı.


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Gökhan Gönül
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