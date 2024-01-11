Canlı yayında kocasını ifşa etti! Nur Viral'ın ağzı açık kaldı, ne diyeceğini bilemedi: Küçük dilimizi yuttuk

'Hayatta Her Şey Var' programı zaman zaman katılımcılarıyla gündeme geliyor. Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı programda; aile, evlilikler ve dini konular ele alınıyor.

İzleyiciler, yayına bağlanarak uzman konuklara yaşadıkları sorunları anlatıyor. Programa bu defa 2 çocuk annesi bir kadının anlattıkları damga vurdu. İletişim Uzmanı, Yazar ve Gazeteci Sevda Türküsev'in konuk olduğu programa telefonla bağlanan bir kadın kocasını ifşa etti.

KOCASINI İFŞA ETTİ

''Ben 32 yaşında 2 çocuk annesiyim. İkinci evliliğimi yaptım. İkinci evliliğimde eşim sosyal medyadan tanıdığı kişilerle sürekli konuşuyor. Yani beni aldatıyor. İlk konuştuğu yakaladığım kişi eskiden birlikte olduğu kişi. Ondan gayrimeşru bir çocuğu var. Onu yakaladığımda sordum ve ismini söyledi kendisi anlattı bir kızı olduğunu. Genelde daha önce birlikte olduğu kadınlarla da konuşmaya devam ediyor ve ben bunları yakalıyorum' dedi.

Kocasını affettikten sonra yine aynı şeyleri yaşadığını söyleyen kadın yardım istedi. Sevda Türküsev ise 'Eğer imkanın varsa hemen boşan bu adamdan. Bir şey olmaz. Niye uğraşıyorsunuz? Çocuk yapmadan boşan kardeşim. Rezil bir şey' dedi.

'KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTTUK'

Nur Viral ise 'Böyle bir evlilik olur mu? Yalanlar üzerine kurulmuş bir evlilik. Küçük dilimizi yuttuk' diyerek isyan etti.





