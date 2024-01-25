Canlı yayında ortam gerildi! Ali Eyüpoğlu "Ailesi çok zengin değil miydi?" deyince Selin Ciğerci yayına bağlandı: Hayırdır böyle gülerek konuşuyorsun sen?

“Aramızda Kalmasın” programında hakkında soruşturma açılan Selin Ciğerci'nin paylaşımları masaya yatırıldı. Ali Eyüpoğlu "Çok yoruldum... Annemin emekli maaşına kadar her şey kapalı, lütfen bir an önce sonuçlansın. Suçum varsa, bir şey yaptıysam yaşamak istiyorum" diyen Ciğerci'yi biraz da ti'ye alarak bazı ifadeler kullandı.

Ali Eyüpoğlu "Ya pardon da ailesi çok zengin değil miydi? Bize öyle demediler mi yıllarca, çok ünlü bir iş insanı babası... Emekli maaşına kaldıysa bu ay bana yapılan zammı yollayabilirim" dedi.

"YETER ARTIK" DİYEREK BAĞIRDI VE AĞLADI

Bu sözleri duyan Selin Ciğerci sinirlerine hakim olamadı ve hemen yayına bağlanarak isyan etti. Ciğerci "Ali abi hayırdır böyle gülerek konuşuyorsun ya? Ailesi zengindir filan ben o yüzden üzüldüğümü söylemiyorum, komik komik çok ayıp senin senelerdir benle alıp veremediğin nedir abi ya?" dedi.

Sunucu "Sen yayını izlemedin galiba" deyince de Selin Ciğerci ise "Sen ailesi zengindi de diyorsun da emekli maaşına bilmem ne diyorsun da ben onun için üzülmüyorum annemin emekli maaşı bana neyime yeter benim. Yeter artık ya!" diyerek bağırdı ve ağladı.

Selin Ciğerci "Böyle şeyleri gülerek konuşmayın insanların içine dokunuyor" diyerek sunucuların konuşmasını beklemeden telefonu kapadı.