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Canlı yayında şoke eden olay: Karım estetik yaptıracak diye hayvanlarımı sattım, güzelleşince bizi terk etti

20.04.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da yine ağızları açık bırakan ve akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşinin estetik uğruna kendisini ve 3 çocuğunu terk ettiğini söyleyen Yalçın Okur, ''Onu güzelleştirdim, ortadan kayboldu. O mutlu olsun diye hayvanlarımı sattım onun operasyonlarına harcadım. Bari bir kere olsun canım kocacım seni seviyorum deseydin'' diyerek göz yaşı döktü.

Canlı yayınlanan programda yine çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ailesi için Çanakkale'de hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Yalçın Okur, eşinin estetik düşkünlüğü nedeniyle hayatının kabusa döndüğünü söyledi.

39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, eşine estetik yaptırmak için 90 bin liralık hayvanlarını 45 bin liraya sattığını, elinde avucunda ne varsa eşinin estetikleri için harcadığını dile getirdi.

Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeninin yanına geldi. Orada Büşra diye bir kuzeni varmış, burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, 'Ben de burun estetiği yaptıracağım' diye.

''BENİ VE ÇOCUKLARINI HİÇ SEVMEDİ HEP KENDİNİ SEVDİ''

Ben de dedim ki, ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz dedim. 'Yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi. Ben onu her haliyle sevdim diyen acılı eş, eşine canlı yayında seslenerek, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim. 'Bir kere seni seviyorum' deseydin bana yeterdi'' diyerek gözyaşı döktü.

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''BAŞTAN AŞAĞI YENİDEN YAPTIM''

Okur sözlerine şöyle devam etti: ''15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Yok dedi masada kalsam da yaptıracağım dedi. Baştan aşağı yeniden yaptım. Çocukları eve bırakmış, yemek bile yapmamış. Kızıma, 'Ben gidiyorum kızım, kendi ayaklarımın üzerinde durucağım. İstanbul'a gidiyorum çalışacağım' demiş. Ben eşimi aradım, nasıl geçti diye bana, 'Sana ne, seni ilgilendirmez. Ben seninle oynadım' dedi.''

Meral Okur'un kuzeni canlı yayına bağlanıp, "Meral 15 yaşında evlendi, 3 çocuk doğurdu. Şimdi 26 yaşlarında özgüvenli bir kadın olmak istemiş olabilir" dedi.


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Esra Erol Esra Erol'da
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