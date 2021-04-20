Canlı yayında şoke eden olay: Karım estetik yaptıracak diye hayvanlarımı sattım, güzelleşince bizi terk etti

Canlı yayınlanan programda yine çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ailesi için Çanakkale'de hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Yalçın Okur, eşinin estetik düşkünlüğü nedeniyle hayatının kabusa döndüğünü söyledi.

39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, eşine estetik yaptırmak için 90 bin liralık hayvanlarını 45 bin liraya sattığını, elinde avucunda ne varsa eşinin estetikleri için harcadığını dile getirdi.

Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeninin yanına geldi. Orada Büşra diye bir kuzeni varmış, burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, 'Ben de burun estetiği yaptıracağım' diye.

''BENİ VE ÇOCUKLARINI HİÇ SEVMEDİ HEP KENDİNİ SEVDİ''

Ben de dedim ki, ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz dedim. 'Yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi. Ben onu her haliyle sevdim diyen acılı eş, eşine canlı yayında seslenerek, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim. 'Bir kere seni seviyorum' deseydin bana yeterdi'' diyerek gözyaşı döktü.