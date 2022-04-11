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Canlı yayında talihsizlik! Muhabirin arkasında detay herkesi şaşırtmaya yetti

11.04.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın en büyük ve en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan TVE’de yaşanan ilginç görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Gazeteci Lluis Mestres’in canlı yayında açıklamalar yaptığı sırada arka plandan elinde cinsel organ şeklindeki balonlar geçen yolcu herkesi şaşırttı. İzleyicilerin yaşadıkları büyük şaşkınlıktan sonra televizyon kanalının telefonlarının kilitlendiği açıklandı.

Canlı yayında talihsizlik! Muhabirin arkasında detay herkesi şaşırtmaya yetti

Canlı yayında yaşanan talihsizlikler dünyanın her yerinde rastlanan bir durum oluyor. Dil sürçmeleri, canlı yayın gafları, muhabirlerin çevredekiler tarafından sabote edilmesi... İspanya’nın ünlü muhabiri Lluis Mestres canlı yayın talihsizliklerini en çok yaşayan isimlerden. Mestres daha önce canlı yayında kaza yaptı, annesiyle karşılaşarak kendisine aşırı sevgi göstermesiyle milyonların gönlünü kazandı. Mestres’in bu kez başına bambaşka bir olay geldi.

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HERKES ŞAŞIRDI

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İspanya'nın en büyük televizyon kanalı TVE'de gazeteci Lluis Mestres'in, Paskalya Bayramı nedeniyle 14.3 milyon vatandaşın seyahatine ilişkin olarak canlı yayında havalimanından görüntüler paylaşıyordu.

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Yolcuların havalimanındaki hareketliliğine dair bilgiler verdiği sırada Mestres’in arkasından elinde cinsel organ şeklindeki balonuyla bir kadın geçti. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan görüntülerin sonrasında izleyicilerin kanalı telefon yağmuruna tuttuğu ifade edildi.

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İspanya
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