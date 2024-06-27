Canlı yayındaki itiraf ağızları açık bıraktı... 'Karım her gece başım ağrıyor diyor' deyince Nur Viral kendini tutamadı

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan yorumlar adeta izleyenleri şoke ediyor.

Ünlü sunucuya bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkilerini yorumluyorlar. Aile Terapisti Fatih Reşit Civelekoğlu'nun konuk olduğu son bölüme gelen bir itiraf yine programa damga vurdu.

KENDİNİ TUTAMADI

Bir izleyici 'Karım her gece başım ağrıyor diyor. Kadınlar genelde baş ağrısı mı çeker?' diye sordu. Nur Viral bu soru karşısında kendini tutamayıp gülmeye başlarken Civelekoğlu 'kadının kalbinin kapısı açılmamışsa kalıbının kapısı açılmaz' dedi.

'KALBİNİN KAPISINI ÇALIN'

Viral bu açıklamanın ardından 'Kalıbı nedir?' diye sordu. Civelekoğlu 'bedenini kastediyoruz. Erkekler kalıbın bedeninin kapısını çalıyor. Kalbinin kapısını çalacak' diyerek yanıt verdi.