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Canlı yayındaki sözleri olay olmuştu! Sevda Noyan'ın "tehdit" suçundan yargılandığı dava düşürüldü

17.05.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevda Noyan'ın bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, tarafların uzlaşması gerekçesiyle düşürüldü. Sevda Noyan canlı yayında, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" ifadelerini kullanmıştı. İşte olayın detayları!

Canlı yayındaki sözleri olay olmuştu! Sevda Noyan'ın "tehdit" suçundan yargılandığı dava düşürüldü

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan sanık Sevda Noyan'ı, avukatı Oğuz Özer temsil etti. Duruşmaya, müşteki olarak katılan olmadı.

Esas hakkındaki mütalaasında, Sevda Noyan hakkında, katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan dava açıldığını hatırlatan Cumhuriyet savcısı, Noyan'ın oturdukları sitedeki 3-5 kişiyi kastettiğini ve bunlarla ilgili liste hazırladığını beyan ettiğini kaydetti.

Mütalaada, Noyan'ın eyleminin "tehdit" suçunu oluşturacağına karar verilip, sitede oturanların tespit edilerek dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderildiği belirtildi. Tarafların uzlaştığını aktaran duruşma savcısı mütalaasında, bu sebeple davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

Sevda Noyan'ın avukatı Oğuz Özer savunmasında, müvekkilinin suç işleme kastı veya anayasal düzene karşı sözler sarf etmediğini, aksine darbe karşıtlığı ve anayasal düzeni koruma adına beyanda bulunduğunu savundu. Noyan'ın bir daha darbe kaynaklı mağduriyetlerin yaşanmaması için elinden geleni yapabileceğini söylediğini aktaran Özer, "Kovuşturma evresinde suç vasfı değiştiği düşüncesiyle dosya, uzlaştırma bürosuna gönderilmiş ve gelen cevabi yazıda isimleri belirtilen mağdurlar ile müvekkilim arasında uzlaşmanın sağlandığı rapor edilmiştir." diyerek davanın düşürülmesini talep etti.

Mahkeme, uzlaşma kapsamında kalan "tehdit" suçunda tarafların uzlaştığını belirterek davanın düşmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Sevda Noyan'ın, Mayıs 2020'de katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

NE DEMİŞTİ?

Sevda Noyan, 3 Mayıs 2020 tarihinde bir televizyon programında bir soru üzerine, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" ifadelerini kullanmıştı.

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