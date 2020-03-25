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Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Sıla, yayını kapattığını zannettiği sırada yaptığı hareketle tepki çekti.

Bazı sanatçılar Koronavirüs nedeniyle takipçilerine sosyal medya üzerinden dijital konser veriyor. Sıla da bu akıma uyan sanatçılar arasında.

Geçtiğimiz gün yine Instagram’da canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşan Sıla’nın, yayını kapattığını zannedince “oh be kurtuldum” edasıyla yaptığı hareketi takipçileri tarafından izlendi.

Rahat bir nefes alıp arkasına yaslanan Sıla, canlı yayının devam ettiğini görünce yaşadığı panik yüzüne yansıdı. Sıla yaslandığı yerden doğrularak yayını sonlandırdı.

Sıla'nın yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük tepki topladı. Bazı takipçileri Sıla'ya ''Zorla mı canlı yayın yapıyorsun?'' sorusunu yöneltti.


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Anahtar Kelimeler:
sıla, instagram,

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
samimiyetsiz, gerçi benim milletim hakediyor. yere göğe sığdıramıyorlar.
Kadın küçücük ekranın karşısında yorulmuş veya sıkılmış olamaz mı. Zorla şarkı söylemiyor sonuçta kendi isteğiyle yapıyor.
haha acık oldugu nu fark edinceki suratı peki
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