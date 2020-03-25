Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Bazı sanatçılar Koronavirüs nedeniyle takipçilerine sosyal medya üzerinden dijital konser veriyor. Sıla da bu akıma uyan sanatçılar arasında.

Geçtiğimiz gün yine Instagram’da canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşan Sıla’nın, yayını kapattığını zannedince “oh be kurtuldum” edasıyla yaptığı hareketi takipçileri tarafından izlendi.

Rahat bir nefes alıp arkasına yaslanan Sıla, canlı yayının devam ettiğini görünce yaşadığı panik yüzüne yansıdı. Sıla yaslandığı yerden doğrularak yayını sonlandırdı.

Sıla'nın yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük tepki topladı. Bazı takipçileri Sıla'ya ''Zorla mı canlı yayın yapıyorsun?'' sorusunu yöneltti.



