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  4. 74. Cannes Film Festivali’nin detayları belli oldu! ‘Belirli Bir Bakış’ jürisindeki isimler dikkatleri çekti

74. Cannes Film Festivali’nin detayları belli oldu! ‘Belirli Bir Bakış’ jürisindeki isimler dikkatleri çekti

15.06.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Cannes Film Festivali, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşadığı ertelemenin sonucunda 6-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Törene dair detaylar netleşti. 74. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış jürisi belli oldu.

74. Cannes Film Festivali’nin detayları belli oldu! ‘Belirli Bir Bakış’ jürisindeki isimler dikkatleri çekti

Altın Palmiye için filmlerin kıyasıya rekabet edeceği Cannes Film Festivali bu yıl, ana yarışma seçkisinin yanı sıra ‘Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümünde yer alan filmlerle de göz doldurmaya hazırlanıyor. Açılış filminin Arthur Harari‘nin yönettiği Onoda, 10 000 Nights in the Jungle – Onoda, 10 000 nuits dans la jungle olarak belirlendiği Belirli Bir Bakış bölümünün jürisi belli oldu.

‘Belirli Bir Bakış’ jürisinin başkanlığını 2005 yılında ‘En İyi Kısa Film’ Oscar’ını kazanan Andrea Arnold üstelenecek. Andrea Arnold’ın başkanlık yapacağı jüride Michael Covino, Daniel Burman, Elsa Zylberstein ve Mounia Meddour yer alacak.

Bu yıl Belirli Bir Bakış bölümünde yer alacak filmler ise şöyle;

  • Commitment Hasan – Semih Kaplanoğlu
  • Lamb – Valdimar Jóhansson
  • Noche de Fuego – Tatiana Huezo
  • Bonne mère – Hafsia Herzi
  • Women Do Cry – Mina Mileva & Vesela Kazakova
  • Delo (House Arrest) – Alexey German Jr.
  • Bule Bayou – Justin Chon
  • Moneyboys – C.B Yi
  • Freda – Gessica Geneus
  • Un Monde – Laura Wandel
  • The Innocents – Eskil Vogt
  • After Yang – Kogonada
  • La Civil – Teodora Ana Mihai
  • Unclenching The Fists – Kira Kovalenko
  • Et il y eut un matin (Let there be morning) – Eran Kolirin
  • Rehana Maryam Noor – Abdullah Mohammad Saad
  • Mes Freres Et Moi – Yohan Manca
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