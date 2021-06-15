74. Cannes Film Festivali’nin detayları belli oldu! ‘Belirli Bir Bakış’ jürisindeki isimler dikkatleri çekti

Altın Palmiye için filmlerin kıyasıya rekabet edeceği Cannes Film Festivali bu yıl, ana yarışma seçkisinin yanı sıra ‘Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümünde yer alan filmlerle de göz doldurmaya hazırlanıyor. Açılış filminin Arthur Harari‘nin yönettiği Onoda, 10 000 Nights in the Jungle – Onoda, 10 000 nuits dans la jungle olarak belirlendiği Belirli Bir Bakış bölümünün jürisi belli oldu.
‘Belirli Bir Bakış’ jürisinin başkanlığını 2005 yılında ‘En İyi Kısa Film’ Oscar’ını kazanan Andrea Arnold üstelenecek. Andrea Arnold’ın başkanlık yapacağı jüride Michael Covino, Daniel Burman, Elsa Zylberstein ve Mounia Meddour yer alacak.
Bu yıl Belirli Bir Bakış bölümünde yer alacak filmler ise şöyle;
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