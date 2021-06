74. Cannes Film Festivali’nin detayları belli oldu! ‘Belirli Bir Bakış’ jürisindeki isimler dikkatleri çekti

Altın Palmiye için filmlerin kıyasıya rekabet edeceği Cannes Film Festivali bu yıl, ana yarışma seçkisinin yanı sıra ‘Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümünde yer alan filmlerle de göz doldurmaya hazırlanıyor. Açılış filminin Arthur Harari‘nin yönettiği Onoda, 10 000 Nights in the Jungle – Onoda, 10 000 nuits dans la jungle olarak belirlendiği Belirli Bir Bakış bölümünün jürisi belli oldu.

‘Belirli Bir Bakış’ jürisinin başkanlığını 2005 yılında ‘En İyi Kısa Film’ Oscar’ını kazanan Andrea Arnold üstelenecek. Andrea Arnold’ın başkanlık yapacağı jüride Michael Covino, Daniel Burman, Elsa Zylberstein ve Mounia Meddour yer alacak.

Bu yıl Belirli Bir Bakış bölümünde yer alacak filmler ise şöyle;

Commitment Hasan – Semih Kaplanoğlu

Lamb – Valdimar Jóhansson

Noche de Fuego – Tatiana Huezo

Bonne mère – Hafsia Herzi

Women Do Cry – Mina Mileva & Vesela Kazakova

Delo (House Arrest) – Alexey German Jr.

Bule Bayou – Justin Chon

Moneyboys – C.B Yi

Freda – Gessica Geneus

Un Monde – Laura Wandel

The Innocents – Eskil Vogt

After Yang – Kogonada

La Civil – Teodora Ana Mihai

Unclenching The Fists – Kira Kovalenko

Et il y eut un matin (Let there be morning) – Eran Kolirin

Rehana Maryam Noor – Abdullah Mohammad Saad

Mes Freres Et Moi – Yohan Manca