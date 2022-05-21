MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Cannes Film Festivali'nde çıplak protesto şoku!

Cannes Film Festivali'nde çıplak protesto şoku!

21.05.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali'ne çıplak protesto damga vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı protesto eden bir kadın, Ukrayna bayrağı rengine boyadığı bedenindeki "Bize tecavüz etmeyi bırakın!" sözleriyle dünyaya mesaj verdi.

Cannes Film Festivali'nde çıplak protesto şoku!

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin dördüncü gününe kırmızı halıdaki çıplak protesto damga vurdu. 1946'dan beri düzenlenen ve film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes'da, kameralar kırmızı halıdaki ünlüleri takip ederken bir anda protesto gösterisiyle karşılaştı.

2022-05-20T205242Z_1191204700_UP1EI5K1AS41M_RTRMADP_3_FILMFESTIVAL-CANNES-THREE-THOUSAND-YEARS-OF-LONGING-PREMIERE

Tüm dünyanın gözü kulağı Cannes’tayken, çıplak vücudunu Ukrayna bayrağı rengiyle kaplayan bir gösterici kırmızı halıdaydı. Idris Elba ve Tilda Swinton'ın başrolleri paylaştığı 'Three Thousand Years of Longing' filminin gösterimi öncesi yapılan kırmızı halı geçidinde, ismi açıklanmayan protestocu, üzerindeki kıyafetleri yırttı ve Ukrayna bayrağı renkleriyle kaplanmış vücudundaki "Bize tecavüz etmeyi bırakın" yazısıyla savaşı protesto etti.

2022-05-20T220000Z_296085600_MT1BANGSZPBS2BS2545763_RTRMADP_3_BANG-SHOWBIZ
Vücuduna yazdığı mesajı yüksek sesle de dillendiren ve kırmızı halının ortasında "Bize tecavüz etmeyin!" diye bağıran protestocuya güvenlik görevlileri müdahale etti.
2022-05-20T184436Z_1_LYNXNPEI4J0VB_RTROPTP_4_FILMFESTIVAL-CANNES-UKRAINE-PROTESTER

Güvenlik görevlileri çıplak protestocunun üzerini ceketle örtmeye çalıştı. O anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıla'nın 6 yıldır beklenen 'Şarkıcı' albümü dinleyicisiyle buluştuSıla'nın 6 yıldır beklenen 'Şarkıcı' albümü dinleyicisiyle buluştu
Bomba itiraf! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."Bomba itiraf! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."
Davada şoke eden gelişme! 'Polisin ifadesi...'Davada şoke eden gelişme! 'Polisin ifadesi...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına indirim geldi!

Benzin fiyatına indirim geldi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Kadıköy'de korkunç cinayet! Diş hekimi, ofisinde ölü bulundu

Kadıköy'de korkunç cinayet! Diş hekimi, ofisinde ölü bulundu

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Hande'den seksi dans! Ağzında lolipopla...

Hande'den seksi dans! Ağzında lolipopla...

İlginizi Çekebilir

Güllü bir deri bir kemik kaldı! Hemen kilo vermeye başlayın

Güllü bir deri bir kemik kaldı! Hemen kilo vermeye başlayın

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.