Cannes'ta Ebru Şahin rüzgarı

Güzel oyuncu, Hercai dizisinde birlikte rol aldığı Akın Akınözü ve dizinin yapım ekibiyle katıldığı fuar için Fransa'ya indiği anda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İki gün boyunca dünyanın en prestijli televizyon fuarı kapsamında bir çok etkinliğe katılacak olan Şahin'i menajeri Abdullah Bulut yalnız bırakmadı. Törende güzelliğiyle göz dolduran Şahin, kırmızı halı seremonisinde dünya basının da ilgi odağı oldu.

Şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin'in kırmızı halıda giydiği elbise ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı imzası taşıyor. Güzel oyuncuya, dünyanın dört bir yanından televizyon sektörünün en önemli isimlerinin yer alacağı fuarda, saç makyaj için Alev Kaya, styling için Aslı Parlak ve on kişilik profesyonel ekibi eşlik ediyor olacak.



