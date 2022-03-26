Cansever, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu oldu. Ünlü şarkıcı, 26 Mart 2022 Cumartesi (bugün) Kanal D'de ekrana gelecek olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Cansever kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Cansever şarkıları nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

CANSEVER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cansever, 8 Temmuz 1967 yılında dünyaya geldi. Şu an 53 yaşında olan ünlü şarkıcı, 1992 senesinden beri güçlü sesi ve popüler şarkılarıyla arabesk müzikte önemli bir isim olarak var olmayı başardı. Cansever gerçek adı da oldukça merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının gerçek adı Dzansever Dalipova’dır. Aynı zamanda Cansever’in gözüne ne oldu sorusunun cevabı da aranıyor. Bilindiği kadarıyla 12 yaşındayken gözüne sopa fırlatılmasından dolayı Cansever’in tek gözünü kaybetti.

Daha çocuk yaşlardayken de müziğe büyük bir ilgi duyan Cansever, ilk albümü olan Kemano Başal E Romengeyi 1992 yılında Makedonya’da çıkardı. Ünlü şarkıcı bu albüm sayesinde önemli bir başarı kazandı. 1997 yılında İbo Show’da Kara Çadır adlı türküyü söyleyerek büyük beğeni kazanan Cansever ilk şarkısı olmasa da Yara Benim, Kara Çadır, Kader, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Derman Ol, Yeni Aşk, Olmaz Olsun, Uzat Bana Ellerini ve Meşhul adlı şarkılarıyla Türkiye’deki kariyerinin adımlarını başarıyla atmaya başladı.

Özellikle 1998 yılında Cemalim adlı türküyü kendi yorumuyla okuması sayesinde büyük bir beğeni topladı. Son olarak 2019 yılında Kobra Murat & Dj Yılmaz ile Havalı Geliyor adlı şarkıyı seslendiren Cansever, yine büyük bir ilgiyle karşılandı. Çukur isimli dizide de yer alan şarkı, Cansever’in bir kez daha hatırlanmasına yardımcı oldu. Cansever'in hastalığı da merak edilenler arasında. 24 yaşındayken bir romatizma çeşidi olan Morbus Behterew nedeniyle iki büklüm olan Cansever, Türkiye'de tedavi olamadığı için 15 sene boyunca bu hastalığı yaşadı. 2007 senesinde ise Almanya'ya gitti ve 2009 yılında Almanya'da ameliyat oldu. Böylece sırtında yük olan kamburluk probleminde kurtuldu.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU CANSEVER ŞARKILARI NELERDİR?

Canseverin albümleri:

Morbus Behterew (1992)

Meçhul (1997)

Cemalim (1998)

Yollar Hasta Ben Yorgunum (2000)

Derdim Çoktur (2002)

Farklı Yorum (2006)

Hey Denysha (2013)

Ben Ne Günler Gördüm (2014)

Roman Kızı (2014)

Hala Seviyorum (2015)

Doya Doya Arabesk (2016)

Yenildik (2017)

Son Ütücü (2018)

Cansever Ce (2020)

