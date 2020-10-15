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  4. Cansız bedeni bataklığa gömülü halde bulunmuştu! Hatice hemşire katiliyle aynı karede

Cansız bedeni bataklığa gömülü halde bulunmuştu! Hatice hemşire katiliyle aynı karede

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

Aydın Didim'de kayıp olarak aranırken 56 yaşındaki eski erkek arkadaşı Suat Aksoy tarafından öldürülüp, cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan 50 yaşındaki emekli hemşire Hatice Tusu'nun, kendisini sürekli rahatsız eden katil zanlısı hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aksoy ve Tusu'nun Didim Kültür ve Sanat Derneği'nin sanat müziği korosundayken tanıştığı ifade edildi.

Aydın Didim'de cumartesi günü ortadan kaybolan emekli hemşire Hatice Tusu'nun oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışmalarla Tusu'nun otomobili, evinin 2 sokak arkasında bulundu. Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tusu'yu tanıyanların ifadesine başvuran polis, emekli hemşire ile bir süre ilişkisi olduğu belirtilen Suat Aksoy'u gözaltına aldı. Aksoy, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, çevrede bulunan yüzlerce ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Mobese kayıtlarını da inceleyen polis, Hatice Tusu'nun, en son eski erkek arkadaşı Aksoy ile buluştuğunu tespit etti. Aksoy ikinci kez gözaltına alındı.

KOLTUĞA DAMLAYAN KAN İZİ KATİLİ ELE VERDİ

Aksoy'un otomobilinde de inceleme yapan polis ekipleri, koltukta kan iziyle karşılaştı. Alınan örneklerle Hatice Tusu'nun kanı eşleşti. Polisin elde ettiği ipuçlarıyla yeniden sorguya aldığı Suat Aksoy, bu kez cinayeti itiraf etti. Suat Aksoy ifadesinde, Hatice Tusu ile son kez konuşmak için buluşup, kendi arabasına bindirdiği, yeniden bir araya gelmeye ikna edemeyince de boğazını sıkarak öldürdükten sonra cesedini bataklığa gömdüğünü söyledi. Aksoy'un cinayetten sonra Hatice Tusu'nun aracına binerek evinin iki sokak arkasına park ettiği ve parmak izlerini sildikten sonra oradan uzaklaştığı ortaya çıktı.
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Aksoy'un ifadesi doğrultusunda bölgede yapılan çalışmayla Hatice Tusu'nun cesedine ulaşıldı. Tusu’nun cesedi, otopsi için morga gönderilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KORODA TANIŞMIŞLAR

5 yıl önce eşinden boşandıktan sonra iki oğluyla birlikte yaşamaya başlayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun Suat Aksoy ile Didim Kültür ve Sanat Derneği'nin sanat müziği korosundayken tanıştığı ve 2 yıl süren arkadaşlıkları sonrasında Tusu'nun ilişkisini sonlandırdığı bildirildi.

Hatice Tusu'nun, ayrılığı kabullenemeyen Aksoy'un sürekli olarak kendisini rahatsız etmesi üzerine mahkemeden 2 kez uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı öğrenildi.

Hatice Tusu'nun cenazesinin bugün Söke'nin Özbaşı Mahallesi'nde ikindi namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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