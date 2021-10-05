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  4. Cansız bedeni kasık kısmından silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Korkunç şüphe

Cansız bedeni kasık kısmından silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Korkunç şüphe

05.10.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde boş bir arazide, kasık kısmından silahla vurulmuş olarak cesedi bulunan Adem Parlak'ın (44) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis, Parlak'ın beline koymak istediği silahın ateş alması sonucu vurulup, aşırı kan kaybından ölmüş olabileceğini söyledi.

Cansız bedeni kasık kısmından silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Korkunç şüphe

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi.

4'üncü Ay sokak üzerindeki boş arazide hareketsiz yatan yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı incelemede kasık kısmında silah yarası bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

2 METRE UZAĞINDA TABANCA BULUNMUŞTU

Polisin yaptığı araştırmada ise Adem Parlak'a ait olduğu belirlenen cesedin 2 metre yakınında 1 tabanca ve 1 adet boş kovan bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KENDİNİ VURMUŞ OLDUĞU İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan otopside, Parlak'ın kasık kısmına isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdüren Bursa Emniyet Müdürlüğü, Adem Parlak'ın tabancasını beline koyarken silahın ateş alması sonucu yaralanıp, kan kaybından yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınan Adem Parlak'ın cenazesi, bugün Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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