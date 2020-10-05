Cansu Taşkın'dan şok itiraf! '5 yaşındayken babam...'

Ünlü model ve Instagram fenomeni Cansu Taşkın’ın görüşemediği babası Hüseyin Taşkın Lerzan’la Çok Mutlu’ya katıldı. Baba Taşkın, Cansu ve diğer çocuklarıyla görüşmek istediğini fakat çocuklarının onunla görüşmediğini ileri sürdü.

BABASIYLA YÜZLEŞTİ

Ünlü model bu gelişmenin üzerine canlı yayına telefon bağlantısı ile katılıp babası Hüseyin Taşkın ile yüzleşti.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Babası ile yıllardır görüşmediğini ve görüşmek istemediğini söyleyen ünlü isim, 5 yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığını ileri sürdü.

PARA KOPARMAK İÇİN ORTAYA ÇIKTI!

Taşkın, “Babam para koparmak için ortaya çıktı. Yıllar önce ondan bir şey istemek için aradığımda telefonu suratıma kapatmıştı. Babamdan hiçbir destek almadım. Ben çok küçük yaşlarda hem okuyup hem çalıştım. Babam için üzülüyorum, öbür tarafta ne yapacak acaba. Diğer kardeşlerimi tanımıyorum. Tanımakta istemiyorum. Ben iyi niyetimden dolayı savcılıktan şikayetimi geri çektim. Ama tekrar koruma kararı aldıracağım. Babamı tanıyorum yüzden tanımadığım insana karşı bir bağ hissetmiyorum.” dedi.

