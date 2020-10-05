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  4. Cansu Taşkın'dan şok itiraf! '5 yaşındayken babam...'

Cansu Taşkın'dan şok itiraf! '5 yaşındayken babam...'

05.10.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu’nun UçanKuş TV'de sunduğu programda babasıyla yüzleşen fenomen Cansu Taşkın'ın açıklamaları damga vurdu.

Ünlü model ve Instagram fenomeni Cansu Taşkın’ın görüşemediği babası Hüseyin Taşkın Lerzan’la Çok Mutlu’ya katıldı. Baba Taşkın, Cansu ve diğer çocuklarıyla görüşmek istediğini fakat çocuklarının onunla görüşmediğini ileri sürdü.

BABASIYLA YÜZLEŞTİ

Ünlü model bu gelişmenin üzerine canlı yayına telefon bağlantısı ile katılıp babası Hüseyin Taşkın ile yüzleşti.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Babası ile yıllardır görüşmediğini ve görüşmek istemediğini söyleyen ünlü isim, 5 yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığını ileri sürdü.

PARA KOPARMAK İÇİN ORTAYA ÇIKTI!

Taşkın, “Babam para koparmak için ortaya çıktı. Yıllar önce ondan bir şey istemek için aradığımda telefonu suratıma kapatmıştı. Babamdan hiçbir destek almadım. Ben çok küçük yaşlarda hem okuyup hem çalıştım. Babam için üzülüyorum, öbür tarafta ne yapacak acaba. Diğer kardeşlerimi tanımıyorum. Tanımakta istemiyorum. Ben iyi niyetimden dolayı savcılıktan şikayetimi geri çektim. Ama tekrar koruma kararı aldıracağım. Babamı tanıyorum yüzden tanımadığım insana karşı bir bağ hissetmiyorum.” dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hayatı gece mekanlarında geçen nerde akşam orda sabah olan insanlar ın vereceği paraya da aldığı paraya da lanet olsun.o paraya tenezzül eden şahsa da lanet olsun,
sen öbür tarafta ne yapacaksın peki.
taş harbiden

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