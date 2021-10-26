MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cansu Taşkın, Erkan Petekkaya ile aynı projede

Cansu Taşkın, Erkan Petekkaya ile aynı projede

26.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve oyuncu Cansu Taşkın, önceki gün gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Ailesiyle birlikte yemek yemeğe çıkan genç isim açıklamaları dikkat çekti. Yemek çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cansu Taşkın, Erkan Petekkaya ile aynı filmde rol aldığını açıkladı.

Cansu Taşkın, Erkan Petekkaya ile aynı projede

Cansu Taşkın, geçtiğimiz akşam ailesiyle birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Restoran çıkışı muhabirlere poz veren Cansu Taşkın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERKAN PETEKKAYA İLE AYNI FİLMDE

Yeni projesinden bahseden Taşkın, "Hurdacının Kızı adlı filmde Erkan Petekkaya ile birlikte rol alacağım. Filmde okul müdürü olan Neşe'yi canlandıracağım. Çekimlere başladık. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi. Snob Magazin’in haberine göre; sözlerini sürdüren Taşkın, "Bu tip projelerde rol almaya devam edeceğim" dedi.

CANSU_TAYKIN_1_1

28 yaşındaki Cansu Taşkın, geçtiğimiz aylarda makyajsız görüntülenmişti. Taşkın'ın bu görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı! Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı!
PARTNERSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isimSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isim
Ünlü isimden sert sözler: Cinsellik çağrıştıran...Ünlü isimden sert sözler: Cinsellik çağrıştıran...
Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Vergi Paketi Resmi Gazete'de!

Vergi Paketi Resmi Gazete'de!

Doğu Perinçek'ten flaş iddia: Geri adım değil, tuzak

Doğu Perinçek'ten flaş iddia: Geri adım değil, tuzak

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tamer Karadağlı'nın vazgeçilmeziydi! Aşk dolu pozlar!

Tamer Karadağlı'nın vazgeçilmeziydi! Aşk dolu pozlar!

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.