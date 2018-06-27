Cansu Taşkın'ın bu paylaşımı olay oldu

İnce beli ile tanınan ve seksi pozlarıyla meşhur olan sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimlerinden.

Hal böyle olunca her koyduğu fotoğraf sosyal medyada olay oluyor.

Ama Cansu Taşkın, bu sefer seksi pozlarından değil başka bir konudan dolayı gündeme geldi.

Cansu Taşkın otomobilinin markasını gösterebilmek için boynunu büküp şekilden şekile girdi.

'İKİ BÜKLÜM OLMUŞSUN'

Takipçileri Instagram fenomenini 'Cansu'dan araba şov', 'Görgüsüzlük', 'Kız iki büklüm olmuşsun', 'boynun koptu kopacak' yorumlarıyla eleştirdi.

Gelin görün ki bu yorumlar da Cansu'yu engellemedi.

Cansu Taşkın birkaç gün sonra yine aynı pozu verdi fakat bu sefer fotoğrafını yorumlara kapatarak önlemini aldı.

