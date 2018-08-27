Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla dikkat çeken Cansu Taşkın, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta denize girerken görüntülendi.
Fotomodel Cansu Taşkın, ‘Pomeranian Boo’ cinsi köpeği Moi ile tatilde.
Moi’yi yanından ayırmayan Cansu Taşkın ona soyadını verip Instagram hesabı bile açtı.
Moi Taşkın’ın 21 bin takipçisi var.
Bu cins köpeklerin fiyatları 10-15 bin TL arasında değişiyor.
CANSU TAŞKIN'DAN SANSÜRLÜ POZ
Öte yandan Cansu Taşkın, önceki gün Instagram hesabının hikaye bölümününden üstsüz güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını koydu. Kalçalarını ise sansürledi.
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