MAGAZİN

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve model Cansu Taşkın tatilde köpeğini yanından ayırmadı. Taşkın sosyal medyada yaptığı paylaşımla da gündem oldu

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla dikkat çeken Cansu Taşkın, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta denize girerken görüntülendi.

Fotomodel Cansu Taşkın, ‘Pomeranian Boo’ cinsi köpeği Moi ile tatilde.

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Moi’yi yanından ayırmayan Cansu Taşkın ona soyadını verip Instagram hesabı bile açtı.

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Moi Taşkın’ın 21 bin takipçisi var.

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Bu cins köpeklerin fiyatları 10-15 bin TL arasında değişiyor.

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CANSU TAŞKIN'DAN SANSÜRLÜ POZ

Öte yandan Cansu Taşkın, önceki gün Instagram hesabının hikaye bölümününden üstsüz güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını koydu. Kalçalarını ise sansürledi.

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