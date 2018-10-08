MAGAZİN

Cansu Taşkın yine yaptı yapacağını!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

Instagrak fenomeni Cansu Taşkın paylaştığı fotoğrafın altına 'Yorumu sen yaz' notunu düşünce takipçilerinden Taşkın'a yorum yağdı! Taşkın genelde fotoğraflarını yoruma kapamasıyla biliniyor

Cansu Taşkın yine yaptı yapacağını!

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Cansu Taşkın fiziğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

'YORUMU SEN YAZ'

Cansu Taşkın, Instagram hesabı üzerince mini elbiseli pozunu takipçileriyle paylaştı. Ayna karşısında takipçilerine adeta şov yapan Taşkın'ın paylaşımına takipçileri tarafından büyük ilgi gösterildi. Taşkın paylaşımına, "Yorumu sen yaz" notunu ekledi.

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'HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZELSİNİZ'

Cansu Taşkın'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Taşkın'ın bir takipçisi paylaşıma, "Yine her zamanki gibi çok güzel ve tatlısınız" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ekosenin güzelliğiyle sizin güzelliğiniz birleşmiş" yorumunu yaptı.

Bir kısım takipçisi ise Taşkın'ın fotoğrafta photoshop yaptığını iddia etti. Taşkın çoğu zaman fotoğraflarını yoruma kapatıyor...

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