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Çapkın pilotun iltifatı sosyal medyada viral oldu... TikTok'u tereddüte düşüren not!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 13:14
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Bir turist, ABD’ye uçmak için havalimanında beklerken, bir pilotun ona bıraktığı notla şoke oldu. 23 yaşındaki Steph Bohrer, TikTok’ta paylaştığı video ile büyük ses getirdi. Pilotun yazdığı nota adeta beğeni yağdı.

Çapkın pilotun iltifatı sosyal medyada viral oldu... TikTok'u tereddüte düşüren not!

Bir turist, ABD'ye yolculuk yapmak için havalimanında beklediği sırada pilotun ona verdiği notla şaşkına döndü. 23 yaşındaki Steph Bohrer, başına gelen ilginç olayı TikTok'ta paylaştı. Olay kısa sürede TikTok'ta viral oldu.

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O NOTA BEĞENİ YAĞDI

Bir peçeteye aceleyle yazılmış olan notta şöyle yazıyordu: "Dünyayı gezdim ve sen dünyadaki en güzel kadınısın."

Bohrer, pilotun yavaşça yanına gelip notu bıraktığı ve hızlıca uzaklaştığını anlattığı videosu, 11 milyondan fazla izlenirken 1.7 milyon beğeni aldı.

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TAKİPÇİLER ANLAM VEREMEDİ

Notta telefon numarasının ve ya ismin olmaması genç kadının takipçilerinin kafasını karıştırdı. Bazı kullanıcılar videonun altına pilotun evli olabileceği veya diğer kadınlara da bu şekilde çapkınlık yapmış olabileceğine dair teoriler üretti.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Pilot turist havalimanı abd
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