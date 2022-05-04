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Cara Delevingne ilginç göğüs dekoltesiyle Met Gala'ya damga vurdu

04.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece birbirinden ilginç ve dikkat çekici kostümlere sahne oldu.

Cara Delevingne ilginç göğüs dekoltesiyle Met Gala'ya damga vurdu

Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan Met Gala, dün gece New York'ta düzenlendi. Galaya birbirinden ünlü isimler katıldı.

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Moda dünyasının en göz alıcı gecesi Met Gala 2022’nin teması 'Amerika'da: Modanın Antolojisi' (In America: An Anthology of Fashion) olarak belirlenmişti. Davetliler, bu temaya uygun kostümler giyerek kırmızı halıda poz verdi.

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Met Gala'nın bir başka dikkat çeken ismi de ünlü model Cara Delevingne oldu. Delevingne kırmızı takımının ceketini çıkarınca makyajla giydirilmiş çıplak bedeni ortaya çıktı.

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Sadece göğüs uçlarını kapatan, altın rengi beden makyajıyla boy gösteren ünlü İngiliz model de moda eleştirmenlerinin beğenisini topladı.
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Cara Delevingne
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