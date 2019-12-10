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Cara Delevingne'in Twitter hesabı hack'lendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 14:35 | Son Güncelleme

Cara Delevingne’in Twitter hesabını hack’leyen bilgisayar korsanı, İngiliz modelin Ashley Benson ile ilişkisi ve başka özel bilgileri hakkında mesaj yayınladı.

Cara Delevingne'in Twitter hesabı hack'lendi

Ünlü model Cara Delevingne’in Twitter hesabı hack’lendi. Bilgisayar korsanı, 27 yaşındaki İngiliz modelin Ashley Benson ile ilişkisi ve başka özel bilgilerini yayınladı.

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Dün akşam saatlerinde Delevingne’in Twitter sayfasında hacker tweet’leri yer aldı. Tweet’ler arasında, biseksüel olduğu bilinen Delevingne’in cinsel yönelimi hakkında mesajlar da yer aldı. Hacker, “Sanırım heteroseksüelliğe dönüyorum” ve “Ben ve Ashley ayrıldık” mesajlarını yazdı.

Mesajlardan kısa süre sonra Delevingne, sayfasının hack’lendiğini öğrenerek ekibine haber verdi. Ünlü model, sayfasının kontrolünü yeniden eline alarak hacker’ın mesajlarını sildi.

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Delevingne’in hayranları da kısa bir süreliğine okuyup şaşırdıkları Ashley Benson ile ayrıldıkları ve ünlü modelin artık eşcinsel olmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını anladı.

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Eşcinsel kimliğini açıklamaktan kaçınmayan Delevingne, daha önce verdiği bir röportajda, “Küçükken ‘gay’ sözcüğünü bir hakaret olarak kullanırdım. Hemen her arkadaşım bunu yapardı. Eşcinsel olduğumu keşfettikten sonra ailem bana çok destek oldu. Ne kadar aşık olduğum belli, insanlar bana ‘Sen gay’sin’ dediklerinde, bu kulağa harika geliyor. Hepimiz berrak ve akışkanız, değişiriz, büyürüz” demişti. Hayatın anlamının aşk olduğunu düşünen ünlü model, “Eskiden aşkın ne demek olduğunu bilmezdim. Bunun derinliğini anlayamazdım. Dünyanın bana karşı olduğunu düşünürdüm. Oysa şimdi anlayabiliyorum, hayatın anlamı aşk” ifadesini kullanmıştı.


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Cara Delevingne twitter

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