Cardi B'den estetik iddiaları yanıt! "Doğum yaptıktan hemen sonra..."

Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki gösterişli kıyafetleriyle gündeme gelen Cardi B. ile Offset, 2017'de nişanlanmalarının ardından gizlice dünyaevine girmişti. Bir dönem boşanacakları konuşulan ancak kısa sürede aralarındaki buzları eriten ikili, kızları Kulture Kiari Cephus'u 2018 yılında kucaklarına almıştı.

Ardından geçtiğimiz ay ikinci çocuğunu dünyaya getiren Cardi B., bir etkinliğe katıldı. Vücudunu saran kırmızı bir elbise giyen Cardi B.'nin, doğumun ardından kısa sürede forma girmiş olması gözlerden kaçmadı.

"ESTETİK" SÖYLENTİLERİNE YANIT

Bu durum takipçileri tarafından, "Bebeğini dünyaya getirir getirmez hemen estetik yaptırıp, yağ aldırmış" yorumlarının yapılmasına yol açtı. Ünlü rapçi, hakkında çıkan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Herkesin kendisine yağ mı aldırdığını yoksa karnını mı gerdirdiğini sorduğunu belirten Cardi B., "Doğum yaptıktan hemen sonra estetik operasyon geçiremezsiniz, özellikle de ben..." dedi.

İkinci doğumu sırasında çok kan kaybettiğini vurgulayan rapçi, bir gün takipçileriyle nasıl zor bir doğum yaptığını da konuşacağını da sözlerine ekledi. Doğum sonrası değişen fiziksel görüntüsünü de gözler önüne seren Cardi B., kendisi gibi bebek dünyaya getirdikten sonra forma girmeye çalışan takipçilerine de cesaret verdi.



